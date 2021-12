Lia cobra cachê de até R$ 10 mil por eventos

Pegando carona na sua alta popularidade após participação no Big Brother Brasil 10, a dançarina Lia Khey (Eliane) tem cobrado cachê de R$ 8 a R$ 10 mil para participar de eventos pelo País. As informações são da coluna Zapping, assinada por Alberto Pereira Jr.



O preço, que pode até ter uma redução por meio de negociações, é cobrado para vários tipos de evento pela paulistana, cujo nome artístico agora é Lia Total. A moça já havia avisado que aumentaria os valores cobrados por suas apresentações como dançarina caso não ganhasse o prêmio do reality show.

adblock ativo