Lia Chaves homenageia Tim Maia no Pelourinho

Lia Chaves vai apresentar o show "É Primavera - Bailão do Tim" para homenagear Tim Maia no sábado, 14, às 21h, no Largo Pedro Arcanjo, Pelourinho. Os ingressos custam R$ 20 (inteira).

No repertório, mais de 20 canções como Gostava Tanto de Você (Edson Trindade), Azul da Cor do Mar, Coronel Antônio Bento (Luís Wanderley e João do Vale), Primavera (Cassiano), O Descobridor dos Sete Mares (Michel e Gilson Mendonça), Um Dia de Domingo, Me dê Motivo (Michael Sullivan/Paulo Massadas), dentre outras.

Acompanhada por Eli Oliveira (guitarra), Marlon Borges (contrabaixo), Riam Santos (bateria), Cezinha Reis (percussão), Diego Rosa (trombone), ela própria assina a direção artística e musical. Nos vocais, Ana Claudia Cruz e Fred Chaves.

adblock ativo