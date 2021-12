LevaNóiz rouba público da arena principal

O pagode “Liga da Justiça” roubou a cena no Festival de Verão de Salvador. Além de ser bastante tocado em todos os palcos no primeiro dia do evento, o hit da banda “LevaNóiz” levou muita gente para a Casa do Pagode na terceira noite da festa.



A arena principal, onde Ana Carolina se apresentava, não estava com lotação máxima. Acabou perdendo público para o espaço da música baiana, onde era difícil até transitar. Latino subiu ao palco e fez um dueto da canção com o vocalista - fantasiado de Super-Homem.

