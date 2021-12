LevaNóiz recebe Léo Santana no ensaio desta sexta

>> Confira outras atrações no Roteiro de Música







A banda LevaNóiz vai receber o cantor Léo Santana, do Parangolé, na próxima edição do projeto “Noite dos Super Amigos”, que acontece nesta sexta-feira, 11, na Madrre. O evento está programado para iniciar às 22 horas, com show de abertura da banda Levada Louca.









