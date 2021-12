Letieres Leite e Rumpilezz fazem apresentação gratuita no Pelourinho

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

O maestro Letieres Leite e a Orkestra Rumpilezz farão apresentação gratuita nesta terça-feira, 22, no Largo Pedro Archanjo, no Centro Histórico da capital baiana. O show será baseado no mais novo álbum, que leva o mesmo nome do grupo. A festa está programada para começar a partir das 21 horas.

A apresentação contará com participações especiais, mas o nome de um dos artistas ainda não foi divulgado. “Teremos dois convidados, será um concerto cheio de surpresas. Adianto que o virtuoso instrumentista Marcelo Galter estará no palco conosco, trazendo novos elementos musicais e um inusitado instrumento para a apresentação. O outro convidado será surpresa!”, avisa o maestro Letieres Leite.

O repertório reunirá novas canções, como “Sete Portas”, que reverencia a feira tradicional de Salvador, e “Das Arábias”, uma homenagem aos Malês, além de canções mais antigas da banda.

O evento integra a agenda do Pelourinho Cultural, programa da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-Ba) e do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC).

| Serviço |

Orkestra Rumpilezz

Quando: terça-feira, 22, às 21 horas

Onde: Largo Pedro Archanjo, Pelourinho

Quanto: entrada gratuita

adblock ativo