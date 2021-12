Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz lança o segundo álbum

"A história da diáspora negra, esse momento importante da história mundial, não é tão lembrada como deveria", afirma, para início de conversa, Letieres Leite, maestro, compositor, arranjador e multi-instrumentista. A ocasião é uma tarde nublada. O lugar, a Casa 14 (anexo do Teatro XVIII), no Pelourinho, espécie de residência da Orkestra Rumpilezz, da qual é o idealizador. Em 2016, o grupo instrumental completa 10 anos.

Na mesma sala, o segundo andar inteiro do antigo casarão, jovens entre 15 e 25 anos do projeto Rumpilezzinho, de formação de instrumentistas, estão ensaiando. Entre uma pausa e outra para dar orientações aos alunos, Letieres começa a falar com entusiasmo da sua mais recente criação: A Saga da Travessia, segundo álbum da Orkestra.

"O começo foi no ano passado, quando fiz as músicas que geraram o mote. Vou colocando a faísca e em algum momento explode. Há muito tempo queria falar do navio negreiro", diz.

Criou então a trilogia Banzo, que abre os caminhos dessa nova obra, cuja imponência do fato está contida no resultado sonoro. Elas foram elaboradas a partir da imagem poética de três momentos referenciais: a saída da África (Banzo 1), a travessia (Banzo 2) e a chegada a Salvador (Banzo 3). Ali estão amalgamados ritmos africanos e afro-baianos, chamados por Letieres de "matriciais".

"Ficava pensando que eles estavam ali e, antes de desembarcar, pensaram que iriam reconstruir uma cultura incrível. É como se eles pensassem, naquelas barcas, vamos gerar um Miles Davis lá, um Milton Nascimento ali, um Steve Wonder, um Pixinguinha". Portanto, a Saga da Travessia é também empoderamento. Ou, como diz Carlos Moore, uma música "onde a tragédia dialoga, sem fim, com o júbilo".

Para Letieres, os princípios da música de matriz africana, que atravessaram o atlântico, são estruturantes. "Não influenciou só o ritmo, influenciou a música como um todo. Por exemplo, qualquer melodia de Milton, de Tom Jobim, do jazz, está sempre vinculada ao ritmo. Falta discutir isso nos meios acadêmicos e profissionais", opina.

Apesar de ter elaborado o método de criação Universo Percussivo Baiano (UPB), cada vez mais reconhecido no Brasil e no exterior, Letieres não se considera um pesquisador. "É o meu cotidiano", explica.

Toques híbridos

Esse modo espontâneo de enxergar as vivências, segundo o maestro, também é parte do processo de evolução das sonoridades da Rumpilezz. Diferentemente do primeiro álbum, de 2009, que teve uma "preocupação didática", ou seja, cada faixa tinha um ritmo em destaque, a Saga da Travessia é formado por toques híbridos.

"No disco, me baseio no toque ancestral, mas procuro recortar, colocar em outros tempos e camadas rítmicas, com exceção da faixa Professor Luminoso, que é possível identificar um ijexá. Faço essa desconstrução no ritmo, na harmonia e na melodia", conta.

Letieres viveu os diferentes contextos da "música baiana industrial", como ele prefere chamar o axé music. Atuou como arranjador de vários artistas, inclusive Ivete Sangalo, durante 17 anos. Ele é extremamente crítico ao modelo de produção, "comandado por brancos" e "que não reconhece os seus verdadeiros protagonistas".

"A matéria-prima é negra, vem da periferia, mas quem usufrui financeiramente ainda são os grupos ligados às famílias que têm o capital para investir. Uma disputa acirrada, de lucro rápido e zero de preservação e respeito à cultura negra", critica.

Defensor das extensas possibilidades estéticas da música instrumental de matriz africana, Letieres acredita que o formato canção no Brasil tem caminhado para a estagnação. Os motivos, de acordo com ele, são os limites da palavra, já muito explorados.

"É difícil alguém superar as letras de Cartola sobre amor. Chico falando de relacionamento na visão da mulher. Caetano e a quebra da palavra com melodias inusitadas. Essas pessoas foram longe. E as palavras são as mesmas, é muito difícil você dar outro sentido se não tiver uma melodia muito louca. E aí você vai fazer como Arrigo Barnabé".

Porém, o músico considera que, se por um lado a canção "se estabiliza", por outro o rap "renova a linguagem", sobretudo na improvisação. Ele diz que essa atitude estética amplia as possíveis trilhas da música. "A juventude está conectada nas redes e com o rap. Mas ainda há preconceito".

Para ele, não é diferente na música baiana. "Por puro desconhecimento, de não entender a história". Enquanto o respeito e o devido valor às matrizes afro-baianas não se multiplicam, Letieres continua espalhando a sua mensagem musical-afirmativa pelo Brasil. Ele fará espetáculo do disco com a Orkestra sábado e domingo, no festival Jazz na Fábrica, em São Paulo.

Em 2016, Letieres também vai realizar o projeto Jazz Trio, que circulará pelo Recôncavo com shows e oficinas. Depois de visitar a obra de Gil, Lenine e Caymmi, ele revela que Milton Nascimento pode ser o próximo relido pelo conjunto. "Cada vez mais acho músicas de Milton que têm a ver com algum toque matricial".

adblock ativo