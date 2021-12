Leticia Spiller posta fotos nua no Dia da Mulher

Aos 43 anos, a atriz Leticia Spiller usou o Dia da Mulher para esbanjar confiança e postou duas fotos de um ensaio nu.

Fotografada por Yuri Sardenberg, Leticia posou apenas com brincos e anéis e foi bastante elogiada por seguidores no Instagram. Ela incluiu uma poesia na legenda e comemorou a data: "Feliz dia que é todo dia!"

Recentemente, a atriz Emma Watson respondeu a acusações de que seria hipócrita por se declarar feminista e aparecer com os seios à mostra na capa da revista Vanity Fair. "O feminismo é dar escolha às mulheres. Não é uma vara com a qual você deve bater nas mulheres. É liberdade, liberação, igualdade. Realmente não entendo o que os meus peitos têm a ver com isso", disse.

Carne sangue corpo do divino Parte de tudo o que é natureza Líquido precioso líquido Confirma nossa filiação Mãe e pai feminino e masculino da eternidade Qualifica meu espírito Sou todo , sou toda gratidão Humildade e nobreza do meu coração Cavalo iluminado de branca paz Cega os olhos de comiseração Escudo que combate escória Para o que quem onde e quando apenas existe a vitória Feliz dia que é todo dia! 🌸 🌷#poesia #poema #DiaInternacionalDaMulher 💎 📷 @yurisardenberg Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller) em Mar 8, 2017 às 6:06 PST

adblock ativo