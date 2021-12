Letícia Spiller confirma que está grávida do namorado

Letícia Spiller está grávida de dois meses. A atriz terá um filho do seu namorado, o diretor de fotografia Lucas Loureiro, com quem está há cerca de um ano. No final da tarde dessa quinta-feira, a ex-paquita exibiu a barriga saliente na praia da Barra, no Rio de Janeiro, acompanhada pelo filho Pedro, de 14 anos.

Longe da televisão desde o final de “Viver a Vida”, novela de Manoel Carlos na qual interpretou a personagem Betina, Letícia Spiller acabou de finalizar as gravações da série “Afinal, o Que Querem as Mulheres?”, de Luiz Fernando Carvalho. No novo trabalho, dará vida a Sofia, ex-mulher de um escritor.

