Lepo Lepo foi a música mais tocada durante a Copa do Mundo

A música Lepo Lepo, escrita por Magno Santanna e Filipe Escandurras, foi a mais tocada durante a Copa do Mundo no Brasil. Segundo o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), em comunicado nesta segunda-feira, 13, a canção, que ficou conhecida no Carnaval baiano executada pelo Psirico, superou hits internacionais como Girl on Fire, Happy, Get Lucky e Timber.

O Ecad distribui um total de R$ 4.245.261,84 para os compositores que tiveram músicas executadas durante a Copa em todo o País.

