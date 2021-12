Leoni relembra sucessos com show em Salvador

O compositor, músico e cantor Leoni faz show em Salvador relembrando sucessos da carreira sexta, 25 de novembro, e sábado, 26 de novembro, às 21h, no Teatro SESC da Casa do Comércio, com ingressos nos valores de R$ 80.

Fundador da banda Kid Abelha, o músico carioca começou a sua carreira ainda jovem, tocando baixo na banda que formou com os amigos do colégio. Depois de ganhar notoriedade no mercado musical nacional à frente do Kid Abelha, Leoni funda a banda Heróis da Resistência, lançando sucessos e conquistando cada vez mais fãs do seu trabalho.

Com a música “Garotos II”, o artista se manteve no topo das paradas durante mais de 6 meses, fato raro para a época. Ainda fazem parte do repertório "Exagerado" e "Fórmula do Amor", dentre outras.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e no site compreingressos.com

