Leoni faz dois shows em Salvador

Leoni apresentará o show acústico da turnê de divulgação do seu último trabalho, o DVD “A Noite Perfeita”, nos dias 9 e 10 de julho na capital baiana pelo projeto Arte SESC, que acontece no Cine Teatro SESC Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves. Desde que passou a fazer carreira solo, esta é a primeira vez que o cantor e compositor carioca faz show em Salvador.

