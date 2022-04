Leonardo DiCaprio quase morre em mergulho e é salvo por amigo

O ator Leonardo DiCaprio quase morreu durante uma gravação nas Ilhas Galápagos em 2010. A informações foi divulgada pelo diretor Fischer Stevens, que trabalhou com DiCaprio no documentário Before The Flood.

De acordo com ele, o ator ficou sem oxigênio. “Eu estava filmando a Sylvia Earle [exploradora marinha] e tinha uma pequena câmera para filmar embaixo d’água. Ele foi companheiro de mergulho de Sylvia, então eu disse: ‘Você filmaria Sylvia?’ e ele disse ‘Sim, eu amo isso, cara'”, disse em entrevista para a revista GQ.

Stevens disse que o ator se afastou dele junto com a exploradora marinha. Mas após 20 minutos de mergulho, ele percebeu que oxigência de DiCaprio estava vazando.

O ator acabou sendo salvo pelo amigo Edward Norton. DiCaprio também já passou por outras situações perigosas. Em entrevista em janeiro deste ano, ele contou que já sobreviveu a ataque de tubarão e explosão do motor de um avião.