Léo Santana faz último ensaio da temporada

O cantor Léo Santana faz seu último ensaio de verão nesta quarta-feira, 21, a partir das 22 horas, no Paddock (Piatã). A quarta edição da festa nesta temporada também vai contar com show completo do grupo precursor do pagode baiano, o É o Tchan.

O anfitrião da noite ainda recebe no palco a participação especial da Banda Pé de Ouro. Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 100 e R$ 50 (pista), R$ 140 e R$ 70 (camarote).

