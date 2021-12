Léo Santana assume affair com morena do É o Tchan!

Léo Santana, vocalista do grupo Parangolé, assumiu que não está mais tão solteiro como antes. O cantor baiano, que se apresentou na noite deste sábado, 14, no palco do 'Criança Esperança', admitiu que já tem novo affair.



De acordo com site Ego, Léo admitiu que agora anda na companhia da dançarina Juliane Almeida, do grupo É o Tchan!. "Estamos nos conhecendo melhor. Eu tenho 22 anos, ninguém é de ferro", brincou. Léo esteve com morena em um restaurante da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite anterior ao evento.





