Léo Santana agita Baile até amanhecer e fala sobre novidades no carnaval

O forró de Wesley Safadão, a sofrência de Marília Mendonça e o mix de ritmos do anfitrião Léo Santana foi a fórmula de sucesso para mais um Baile da Santinha com ingressos esgotados na última sexta-feira, 18.

A festa que acabou só ao nascer do sol, por volta das 6 horas, contou ainda com o show de abertura de Mariana Fagundes e dos DJs Cat Dealers.

A administradora Suzana Farias, 29, veio de Feira de Santana para curtir o show e garantiu que só ia embora quando acabasse todas as atrações. “Não podia perder, é muita gente boa junto, amo Safadão, amo Marília e amo demais Léo Santana, só saio no lixo”.

A cantora Mariana Fagundes abriu a noite cantando canções do seu trabalho e a nova música ‘Armário Bambo'. Em seguida Safadão subiu ao palco agitando o público com seus sucessos consagrados. Questionado sobre o carnaval, Safadão respondeu a equipe do A TARDE que irá se apresentar em alguns camarotes em Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. O cantor também falou sobre seus planos para 2019. “È um ano promissor, vamos gravar DVD esse ano, vamos fazer o cruzeiro e ainda lançar muitas musicas para não deixar a peteca cair. O plano é lançar umas musicas até o DVD - que será gravado em agosto - e gravar um CD em fevereiro”, revelou.

Os DJs Cat Dealers trouxeram um clima eletrônico para a festa até Marília Mendonça subir aos palcos. A cantora fez todos cantarem em coro sucessos como “Infiel”, “Ciumeira” e “Estranho”. Em um momento do show a cantora chama os backs para começar um baile funk que reúne hits antigos e da nova geração, mas logo em seguida a sofrência volta. No backstage, a cantora revelou que em breve chegará em Salvador o “Te vejo em todos os cantos”, um projeto em que ela chega de surpresa na cidade e faz um show gratuito. “Já adianto para vocês que trarei duas participações especiais, com uma música incrível e bem na vibe de Salvador, mas a data ainda é segredo”.

A cantora Marília Mendonça revelou que em breve lança o projeto “Te vejo em todos os cantos”, onde ela chega de surpresa na cidade e realiza um show gratuito.

O anfitrião da festa e o mais aguardado entrou no palco às 3h da manhã. O público não arrastou o pé até o gigante Léo Santana aparecer e cantar sucessos como “Crush Blogueirinha” (sua aposta para musica do carnaval), “Vai dar PT”, “Varias Novinhas” e outras. O público animou, dançou e cantou até o amanhecer. A festa se renovava a cada novo sucesso do cantor ou todas as vezes que Léo Santana puxava hits como “Baile da Gaiola”, “Me Solta”, ou “Jenifer”.

O cantor confirmou que o Bloco do Nana sairá sexta e sábado, e revelou ainda que diferente do ano passado, As Muquiranas não será mais no Campo Grande, e sim no Circuito Barra Ondina, na terça-feira de carnaval. Além disso, Léo Santana cantará no camarote do Nana, Salvador e Skol.

Durante sua apresentação, o cantor adiantou que no próximo Baile da Santinha, no dia 25, alguns dos convidados serão Ferrugem, Zé Neto e Cristiano e Gabriel Diniz.

adblock ativo