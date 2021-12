Léo Macedo recebe convidados em show no Coliseu do Forró

>> Confira outras atrações no Roteiro de Música

Léo Macedo retoma as apresentações do projeto "Leo Macedo Convida" no Coliseu do Forró, na Praia de Patamares, nesta sexta-feira, 20. O show contará com participações de Norberto Curvello, da banda Cangaia de Jegue, Verlando Gomes, do grupo Flor Serena e Sidney Pereira, do Forró Sobe Poeira.



Nos shows, o cantor interpretará músicas de compositores como Geraldo Azevedo, Alceu Valença e Gilberto Gil, além de outros. A festa está programada para começar a partir das 22h. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos no local.

