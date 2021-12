Leo da Estakazero faz show solo e intimista

Leo Macedo, vocalista da banda Estakazero, inicia projeto solo a partir desta sexta-feira, 6, no espaço Coliseu do Forró. Em 'Leo Macedo Convida', o forrozeiro vai receber a cada semana convidados diferentes para um show seguindo um estilo mais intimista. As apresentações acontecem durante todo o mês de agosto.



A primeira edição do evento, no entanto, não significa que o cantor esteja pensando em deixar a banda. Para ele, a principal motivação do projeto é apresentar um repertório diferenciado e reunir artistas que conheceu ao longo de sua carreira.





A discografia da Estakazero é composta por 'Botando o Pé na Estrada' (2003), 'Lua Minha' (2005), 'Estakazero Ao Vivo' (2006), também primeiro DVD da banda, 'Arrastapé Pelas Estrelas' (2007) e 'Viva Luiz!', quinto álbum da banda e uma homenagem a Luiz Gonzaga, com releituras de grandes sucessos do Rei do Baião.



A Estakazero é composta por Léo Macedo (voz e violão), Kina Rodrigues (sanfona e vocal), Yrland Valverde (contrabaixo e vocal), Márcio Oliver (zabumba e efeitos) e Kuque Malino (triângulo).



| Serviço |



Evento: Leo Macedo Convida

Dia/hora: Todas as sextas-feiras de agosto, a partir das 22 horas

Convidados: Dia 6 de agosto - Tenison Del Rey, Del Feliz, Kuque Malino e Marquinhos, da banda Tio Barnabé

Local: Coliseu do Forró - Av. Otavio Mangabeira, nº 340 - Praia de Patamares

Ingressos: R$ 15 (feminino) e R$ 20 (masculino)

À venda: Bilheteria do local

Informações: (71) 3272-6100

