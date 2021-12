Lenine participa do Baile dos Mascarados

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

O cantor Lenine fará uma participação especial no Baile dos Mascarados, no Clube Fantoches, no bairro do Dois de Julho, centro da capital baiana, nesta quinta-feira, 17. Iniciado na semana passada, com as presenças de Otto e Márcia Castro, o evento será animado também pela banda anfitriã, Os Mascarados, e contará ainda com o grupo feminino 3 na Folia. A festa está programada para começar às 21 horas.

adblock ativo