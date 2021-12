Lenine, Geraldo Azevedo e o baiano Jau são destaques no Festival de Lençóis

A 12ª edição do Festival de Lençóis, realizado na Chapada Diamantina, começa nesta sexta-feira, 8, e promete animação para todos os gostos. Entre as principais atrações do evento, que acontece até a segunda-feira, 11, estão artistas como Lenine, Geraldo Azevedo e os baianos da Adão Negro e Jau. A festa conta ainda com um palco alternativo para apresentação de grupos e bandas da região.





Nos últimos anos já subiram ao palco do evento cerca de 180 atrações. Entre elas, Ana Carolina, Gilberto Gil, Gal Costa, Nando Reis, João Bosco, Patu Fu, Adriana Calcanhoto, Alceu Valença e Margareth Menezes.

Os hotéis e as pousadas da cidade já estão com 90% da capacidade reservada, segundo informações do prefeito de Lençóis, Marcos Araújo. “Além disso, ainda contamos com as casas que moradores alugam, os campings e os leitos em cidades vizinhas, que costumam lotar nesse período”, destacou Araújo.

| Serviço |

O quê: XII Festival de Lençóis

Quando: De 8 a 11 (sexta a segunda) de outubro, a partir das 19h

Onde: Lençóis – Bahia

Quanto: Acesso gratuito





| Programação |

| Sexta-feira – 8/10 |

- Philarmônica de Lençóis

- Laércio & Marcel Jaques

- Adão Negro

- Neide Vital e Banda Nativa

| Sábado – 9/10 |

- Grão de Luz e Griô

- Lenine

- Banda Spectro

| Domingo – 10/10 |

- Trilheiros

- Geraldo Azevedo

- Márcia Short

| Segunda-feira - 11/10 |

- Samba de Roda da Comunidade Quilombola

- Jau

- Banda Zion

