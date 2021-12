A lenda do rock Lou Reed, um dos fundadores da banda The Velvet Underground, faleceu neste domingo aos 71 anos, informou a revista Rolling Stone. As causas da morte de Reed, que tinha passado por um transplante de fígado em maio, não foram reveladas.

A morte de Reed foi lamentada por famosos nas redes sociais. "R.I.P. Lou Reed e obrigado pelo The Velvet. Você foi minha inspiração na década de 70, sem você lá não haveria o punk rock", postou Billy Idol no Twitter. O ator Elijah Wood também se manifestou no microblog: "Que você caminhe sempre pelo lado selvagem, Lou Reed. Terrivelmente triste de ouvir que você se foi".

Carreira

Lou Reed nasceu em 2 de março de 1942, em Nova York, nos EUA. Em 1964, fundou com John Cale, o Velvet Underground, uma das bandas mais influentes da história do rock. O disco mais conhecido da banda é The Velvet Underground and Nico, de 1967, que tem uma banana na capa desenhada por Andy Warhol, amigo dos músicos.

Após sair da banda, Lou Reed lançou dois álbuns solo de sucesso e culutados pelos amantes do rock: Transformer, de 1972, e Berlim, de 1973.

O álbum mais recente do músico foi Lulu, em parceria com o Metallica, lançado em 2011. Ele veio ao Brasil em 2010, onde fez um show e divulgou o livro Atravessar o Fogo.

Relembre uma das músicas mais famosas do artista, Walk on the Wild Side:

De agências internacionais Lenda do Velvet Underground, Lou Reed morre aos 71 anos

adblock ativo