Lenda do jazz Ornette Coleman morre aos 85 anos

O saxofonista e compositor Ornette Coleman, cujo álbum "The Shape of Jazz to Come", de 1959, e considerado um dos mais inovadores da história do gênero, morreu nesta quinta-feira,a os 85 anos.

Sua morte foi confirmada à AFP por seu agente, Ken Weinstein. Coleman nasceu no Texas e morreu em Nova York, onde viveu boa parte de sua carreira.

Coleman, junto com John Coltrane, foi um dos fundadores do movimento conhecido como "free jazz", que rompeu com as estruturas de harmonia tradicionais e permitiu uma forma de expressão do gênero mais livre.

Seu álbum de 1959 "The Shape of Jazz to Come" é um dos primeiros discos de vanguarda da história do jazz.

Conhecido como virtuose do sax alto, Coleman rejeitava as noções clássicas dos acordes e protagonizava solos que seus detratores classificavam de caóticos, mas que se transformaram na corrente dominante no jazz e rock.

Coleman explicava que estas formas livres de solos eram uma manifestação espontânea, já que achava que tocar jazz era uma atividade humana natural.

"O jazz deveria expressar sentimentos mais do que o fez até agora", dizia.

"The shape of jazz to come" surpreendeu o mundo do jazz, incluindo Miles Davis, que o criticou por sua ausência de harmonia e de acompanhamento do piano e violão.

Este álbum conta com a passional canção "Lonely Woman", escrita por Coleman, que trata de uma cliente de alta sociedade que deixou o músico deslumbrado quando trabalhava como vendedor em uma loja de Los Angeles. A música se transformou num padrão do novo jazz.

No mesmo ano, 1959, Coleman lança "The change of the century", um álbum gravado na Califórnia, um estado marcado por sua tradição jazzística.

Em seu site é possível ver uma foto do quarteto original de Coleman, formado por Billy Higgins, Don Cherry e Charlie Haden.

Segundo assinala o próprio músico, na primeira vez que viu alguém tocar sax "não sabia do que se tratava".

"Perguntei a minha mãe e ela me respondeu que devia ganhar dinheiro para comprar um. Foi então que fiz uma caixa de engraxar sapatos. Até que um dia minha mãe me disse: olha debaixo da cama. Levou três ou quatro anos, mas o peguei e toquei".

O músico gravou vários álbuns junto ao filho, Denardo Coleman, un célebre baterista de jazz.

