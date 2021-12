Leitura celebra centenário de Zélia Gattai

O Teatro Eva Herz, na livraria Cultura, recebe neste sábado e domingo, às 19 horas, a leitura dramática do espetáculo Na Casa do Rio Vermelho, que fala do amor de Zélia Gattai e Jorge Amado. As apresentações marcam o lançamento do projeto comemorativo que acontecerá em 2016, ano do centenário da autora, em parceria com a Fundação Casa de Jorge Amado.



O roteiro memorialista segue fatos e imagens relatados por Zélia Gattai, que vira personagem da sua própria história. Tudo acontece no simples momento em que ela vai se despedir sozinha da casa do Rio Vermelho. Os autores Renato Santos e Luciana Borghi optaram por contar a história do casal de uma forma prática e cronológica. A entrada é gratuita, mas pede-se 1 kg de alimento não perecível para doações em instituições carentes.

