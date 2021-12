Leitora usa criatividade e vence concurso #colorirATARDE

Os leitores Betânia Antunes, Karina Theresa Araújo Tupinambá Almeida e José Mario Gomes foram os vencedores do concurso cultural #colorirATARDE, realizado pelo Grupo A TARDE.



No concurso, os candidatos teriam que pintar o desenho criado pelo ilustrador Bruno Aziz, publicado na versão impressa do jornal na última sexta-feira, 8, e disponibilizado para download no portal e enviá-lo pelas redes sociais, para que a redação fizesse a seleção das três melhores pinturas.



O primeiro colocado ganhou, além da assinatura digital do jornal A TARDE, com validade de 30 dias, um livro de colorir. Os demais vencedores também ganharam acesso à assinatura digital.



Betânia Antunes, que ficou com o primeiro lugar, investiu na originalidade e na construção de um tema para disputar o concurso. No desenho, que ela ampliou para cinco personagens, ela pintou a mistura entre as raças brasileiras: negra, branca, o índio, e a parda.



"Eu quis dar uma importância às raças e gêneros que predominam aqui na Bahia", contou a leitora, em visita à sede de A TARDE.



Betânia, que declarou já ter habilidade com artesanato, falou sobre a atividade lúdica. "Achei bacana e lindo o desenho da pintura. Leio o A TARDE todos os dias. Aí quando abri o portal e vi lá o desenho, na mesmo hora disse "vou pintar". É uma forma bacana de desestressar", contou.



Bruno Aziz, responsável por selecionar os desenhos vencedores, nesta segunda-feira, 11, explicou sua escolha. "Achei que Betânia extrapolou o espaço do pintar. Ela uniu cinco desenhos e trouxe para a pintura as raças. Ela usou a criatividade e foi além do que foi pedido. O que ela fez foi um manifesto".



<GALERIA ID=20034/>

