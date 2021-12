A relação de Skunk (morto em 1994) e Marcelo D2 é tema de Legalize Já - Amizade Nunca Morre, filme que estreia nos cinemas no dia 18 de outubro e que acaba de ganhar o primeiro trailer.

Interpretado por Ícaro Silva, Skunk é um artista que sonha em ganhar a vida com o seu talento, enquanto, Marcelo, vivido por Renato Góes, trabalha como camelô e não reconhece o potencial que tem como compositor e cantor - os dois acabam fundando o Planet Hemp.

A cinebiografia conquistou o prêmio de Melhor Ficção Nacional Segundo o Público na 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e também Melhor Longa-metragem pelo Júri Popular e Melhor Roteiro no 12º Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro, além de ter participado do Festival do Rio de 2017.

Estadão Conteúdo | Foto: Divulgação 'Legalize Já – O Filme', sobre a origem do Planet Hemp, ganha trailer; Veja

Dirigido por Johnny Araújo e Gustavo Bonafé, o filme tem roteiro de Felipe Braga.

Desde o início, Marcelo D2 participou de perto do projeto, que durou nove anos. Ele assina o argumento do filme junto do diretor Johnny Araújo, e é um dos responsáveis pela trilha sonora.

O filme estreia nos cinemas no dia 18 de outubro

adblock ativo