Legado exemplar: A TARDE homenageia mulheres pelo histórico de vida e trabalho pela cultura

A memória exerce um papel primordial no processo identitário, social e histórico e, mesmo seletiva, é primordial para a análise do passado, o presente e a maneira de encarar um futuro. Hoje, no Dia da Mulher, vale resgatar o legado cultural de cinco figuras femininas que se destacaram pelas atitudes ousadas, pelo talento e capacidade de enfrentar desafios e preconceitos, além da coragem para gerir sua vida e atividade profissional

"É muito justo reverenciar a memória da Sra. Regina Simões de Mello Leitão, que por mais de 50 anos dirigiu o Grupo A TARDE após o falecimento de seu ilustre pai, Ernesto Simões Filho. De educação e gostos refinados, ela mantinha relações com personalidades internacionais, como a atriz Greta Garbo, com quem costumava encontrar-se em Paris (...). Dona Regina, como era conhecida, dignificou a mulher baiana e foi classificada como a primeira-dama do jornalismo", destaca o presidente da Associação Baiana de Imprensa, o empresário Walter Pinheiro.

Mas não só isso. A empresária e ex-presidente de A TARDE, que era figura de prestígio da alta sociedade carioca e baiana (promovia recepções para amigos e personalidades), era uma mulher de fibra e de personalidade forte, que aprendeu a se impor cedo, pois sempre conviveu com o poder do mundo masculino.

Decisões políticas

Se hoje o machismo ainda vigora, imagine o que é dirigir um periódico, em 1957, assumindo o lugar de uma personalidade já ícone do jornalismo como Simões Filho? Mas ela chegou e se estabeleceu. Nos anos 1970, ao lado dos diretores Jorge Calmon e Arthur Couto, implantou a linha editorial e gráfica do jornal.

Despachava diariamente no vespertino e, entre outras decisões políticas, pavimentou a vitória de dois ex-governadores da Bahia: Waldir Pires (1987-1989) e Nilo Moraes Coelho (1989-1991).

São apenas alguns exemplos desta liderança feminina que contribuiu, através de A TARDE, para a memória histórica do país. Morreu aos 99 anos.

Memória dos antepassados

Mas se a luta de D. Regina envolvia a imprensa e o poder político, a luta de mãe Stella de Oxóssi, uma das mais prestigiadas ialorixás do Brasil, era pela defesa da religião de matriz africana e do povo negro, pela preservação da memória dos ancestrais, das narrativas orais e fundamentos do candomblé.

"Mãe Stella se destacou pela capacidade de dialogar com a modernidade. Na década de 90, enquanto lideranças religiosas de matriz africana defendiam o sincretismo, ela foi uma voz altiva pela separação do candomblé com a religião católica", afirma Vilson Caetano, babalorixá do Ilê Obá L'Okê, doutor em antropologia e professor da Ufba.

"Mãe Stella sempre foi uma mulher que esteve à frente de seu tempo. Ela aceitou ser colunista do A TARDE, debatendo temas caros e controversos ao candomblé", complementa.

A mãe de santo, escritora e membro da Academia de Letras da Bahia foi iniciada com apenas 14 anos por mãe Senhora. Aos 51 anos, foi escolhida pelos orixás para ser a nova líder do terreiro de São Gonçalo do Retiro, sendo a quinta ialorixá a comandar o Ilê Axé Opó Afonjá, uma grande responsabilidade. Morreu com 93 anos.

Teatro na veia

A atriz premiada, professora, tradutora e colunista Nilda Spencer atuou com brilhantismo no teatro, TV e cinema e é outro grande nome da cultura que merece ser lembrada.

Premiada atriz Nilda Spencer se destacava tanto no drama quanto na comédia e era mestra em "roubar" a cena | Foto: Arquivo

Independente, ela abandonou a promissora carreira de pianista com concertos já agendados nos Estados Unidos e Venezuela para virar atriz, uma profissão que, naquela época, não era vista com bons olhos (alguns consideravam até 'arte de meretriz').

Foi a primeira mulher que assumiu a direção de uma Escola de Teatro na universidade, em uma época que o papel social da mulher ainda era muito limitado. Na Ufba, ensinou por mais de 20 anos, mas era no palco que dava verdadeiras aulas de atuação.

A atriz Deborah Moreira, que atuou com Nilda Spencer no espetáculo Ensina-me a Viver (abaixo, a atriz aparece com o figurino da personagem), emociona-se quando lembra da colega brilhante.

"O que mais me impressionava em Nildinha era sua vitalidade. Não se cansava nunca. Era uma pessoa de alma leve, alto-astral e uma intérprete muito generosa, que gostava de dividir conhecimento. Tinha realmente um brilho próprio, razão por que roubava as cenas".

Literatura como arma

Quando o assunto é memória, não se pode esquecer de Zélia Gattai, que escreveu onze livros neste gênero, três obras para crianças, uma fotobiografia e um romance. Casada com o escritor Jorge Amado, começou a escrever tardiamente, aos 63 anos. "Mas ela não se deixou ofuscar e mostrou seu brilho próprio, ocupando a cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras", afirma o acadêmico Armando Avena.

Escritora, poeta e jornalista Myriam Fraga também se destacou como gestora cultural ao dirigir a Fundação Casa de Jorge Amando durante 30 anos | Foto: Divulgação

A escritora e poeta Myriam Fraga é outro grande destaque. "Foi uma das maiores poetas do país. Sua poesia era misteriosa, feminina e avassaladora", destaca Avena, que lembra que ela ainda foi gestora da Fundação Jorge Amado". Palmas para todas.

