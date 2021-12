Leandra Leal posta foto de beijo com Mariana Ximenes em protesto contra homofobia

Contra a homofobia e pela luta dos direitos LGBT, a atriz Leandra Leal postou uma foto em que aparece beijando Mariana Ximenes, sua companheira de profissão. A publicação foi no último domingo, 7.

A imagem é uma cena do filme O Uivo da Gaita. Na postagem, a atriz usou as hashtags #NãoSilencieOAmor e #Kiss4LGBTQRights, além de marcar o local como Kremlin, a sede do governo russo, em Moscou.

A campanha, que contou com a participação de outros atores globais como, por exemplo, Cauã Reymond, Paolla Oliveira e Bruno Gagliasso, denuncia violação dos direitos humanos na Rússia, com perseguição do governo à comunidade LGBT.

