Lazzo Matumbi fará show para encantar os namorados

O cantor Lazzo Matumbi fará três apresentações em homenagem ao Dia dos Namorados com o show "Diálogo Musical". O evento será no Café Teatro Rubi, no Sheraton da Bahia Hotel, em Salvador. O evento acontece nesta sexta, 10, sábado, 11, e domingo, 12, sempre às 20h30.

No repertório, canções que marcam a carreira de Lazzo. Já no palco, o artista cantará e contará histórias com a intenção de aproximar o público. Os ingressos custam R$ 80 e podem ser adquiridos no local.

A estreia do show "Diálogo Musical" aconteceu em novembro de 2015, no Teatro Vila Velha, e foi realizado para celebrar os 35 anos de carreira do artista.

adblock ativo