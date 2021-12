Lazzo Matumbi apresenta última edição do "Nosso Jeito de Ser"

Criado a partir do conceito de empoderamento negro, o projeto artístico e social intitulado 'Nosso Jeito de Ser' realizará sua terceira e última edição neste domingo, 29, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), a partir das 13h, com apresentação de Lazzo Matumbi no final do evento. A banda belga Les Fanfoireux, de Bruxelas, fará a abertura do show.

Contando com feira de negócios que tem entrada franca, o público acessa produtos, comidas e serviços dos afro empreendedores baianos. Para o show, os ingressos são vendidos na Mídia Louca (Rio Vermelho), no site Sympla e no local, por R$30 (inteira) e R$15 (meia).

Durante as duas edições realizadas, mais de 2 mil pessoas circularam pela feira de afro empreendedores. Foram exibidos projetos no nascedouro, como a Livraria da Vila - montada a partir da indenização devida por um hotel de Salvador a uma professora negra que sofreu crime de injúria em um carnaval -, ou projetos consolidados, como a loja de roupas femininas Ondinnas, além de empreendimentos voltados às áreas de estética, decoração e culinária. Tudo colorido ora por estamparias africanas, ora por arte crua, como os produtos em couro, madeira e materiais reciclados.

