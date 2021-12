Lazzo Matumbi apresenta primeira edição 2019 do 'TOCA! Verão'

O cantor Lazzo Matumbi abre a programação do 'TOCA! Verão' 2019 no dia 19 de janeiro, às 20h, no pátio do Goethe-Institut, localizado no bairro do Corredor da Vitória.

Com 37 anos de carreira e símbolo emblemático da música baiana, Lazzo Matumbi apresenta um show repleto de sucessos como 'Alegria da Cidade', 'Do Jeito que seu Nego Gosta', 'Me Abraça e me Beija' e 'Abolição', onde a sua trilha musical vai do samba ao jazz, passando por ritmos como o reggae e o soul, sempre com influências do candomblé.

Os ingressos custam R$50 (inteira) e R$ 25 (meia) e estão à venda na Sympla e nas lojas Soul Dila (Shopping Barra e Salvador Shopping).

