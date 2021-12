Lazzo homenageia Ederaldo Gentil em shows

Eis um encontro que mais parece forjado nos céus: Lazzo, a mais bela voz da Bahia, encontra uma das mais importantes obras do samba: as canções de Ederaldo Gentil. Intitulado Voltando às Origens, o show é nesta sexta, 19, e sábado, 20, no Café-Teatro Rubi.

Amigo do sambista morto em 2012, Lazzo conta que o show é parte de um projeto que vem desenvolvendo desde o ano passado: "Como diz o título, no show eu lembro de figuras marcantes pra mim como Ederaldo e (seu parceiro) Walmir Lima", conta.

"Mas, de certo modo, Ederaldo foi o mais marcante, porque ouvi várias músicas dele que marcaram minha vida, então o homenageado mesmo é ele. Mas (o show) também tem músicas dele com Nelson Rufino, por exemplo. É uma forma de homenagear poetas e compositores de nossa terra. E Ederaldo foi um dos nossos maiores poetas", detalha Lazzo.

No repertório, o cantor dá sua versão para clássicos do samba baiano, como A Saudade Me Mata, O Ouro e a Madeira, Rose e Canto Livre de um Povo, além de receber o convidado Tote Gira, autor do hit O Canto da Cidade.

Tapete vermelho

Lazzo conta que, até os 20 anos, ainda não conhecia Ederaldo. Até o dia em que este foi recebido com pompa em um histórico espaço do samba no bairro em que cresceu, o Garcia. "Eu era garotão, aos 19, 20 anos e ele ia chegando no lugar em que a juventude ensaiava, a Legião Hebert de Castro, que era o reduto do samba", conta.

"Eu ficava impressionado em encontrar aquelas figuras lendárias. Aí quando ele chegou na quadra, estiraram um tapete vermelho pra ele. Isso me chamou atenção, 'pô, quem é esse cara'? Aí me contaram que era um grande compositor que morou no Rio e estava voltando. Na época, ele estava lançando O Ouro e a Madeira, que estourou no Brasil", lembra.

Anos depois, já célebre, Lazzo teve a felicidade de ser abordado pelo ídolo: "Dali em diante, minha admiração e carinho só cresceu. Até que nos cruzamos, e ele, já curtindo meu trabalho, me ofereceu Luandê, dele e de Capinam, para gravar".

"Lembro que ele me disse que queria montar uma escola de samba, tipo uma Ong, onde pudesse ensinar aos novos compositores, uma coisa profunda, de muito respeito pelas origens dele no candomblé, de dar continuidade ao que os terreiros faziam, que era abraçar os seus, fortalecendo aquilo que você aprende na vida. Aquele lance dos anos 70, 'vou ensinar a ler para ensinar meu camaradas', sabe? Eu o admirava muito", relata.

Curiosamente, Lazzo ainda não sabia do projeto, contemplado pela Natura Musical, do músico Luisão Pereira, sobrinho de Ederaldo, que prevê o resgate da obra do sambista e um show no Teatro Castro Alves. "Se for convidado, vou ficar superfeliz", conclui, deixando a dica.

