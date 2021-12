Lazzo estreia projeto no Teatro Vila Velha

Lazzo Matumbi estreia quarta-feira, 7, às 17h, no Teatro Vila Velha o projeto Nosso Jeito de Ser. O evento sociocultural conta, nesta 1a edição, com a participação especial da cantora norte-americana Michaela Harrison, com quem Lazzo tece parceria artística há algum tempo: "Estamos sempre presentes um no show do outro. "Trocamos impressões sobre música e comparamos como vivem os negros no Brasil e nos EUA, como é a realidade de cada local. Um intercâmbio cultural de altíssima qualidade", conta Lazzo.

O repertório traz grandes sucessos do artista considerado 'a voz da Bahia', além de releituras de canções gravadas por músicos de destaques da MPB. Os ingressos custam R$ 40,00 (inteira) e estão à venda no site Ingresso Rápido e bilheteria do local.

A partir do conceito do emponderamento negro, o projeto levará, além do show de Lazzo, empreendedores ao foyer do Teatro Vila Velha para mostrar ao público um pouco dos seus produtos, serviços e história. A feira funcionará das 17 às 19 horas, é aberta a todo o público, mesmo a quem não for assistir o show.

adblock ativo