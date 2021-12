Lázaro Ramos lança A velha sentada, livro dirigido ao público infantil

Timidamente serelepe, ele abre um sorriso e solta a voz para conclamar à plateia: “Isso aqui foi feito para a gente ficar à vontade. Vamos todos ser crianças hoje”. E o ator Lázaro Ramos estava mais do que à vontade: recebeu homenagens, sentou no chão do palco, fez piada e até pediu palmas pela ascensão do Bahia – comumente um martírio para qualquer rubro-negro convicto como ele. No seu dia de criança, o erê de Lázaro falou mais alto.



Pudera. Finalmente o ator estava concretizando um projeto que demorou sete anos para ser concluído: o seu primeiro livro infantil “A velha sentada”, cujo lançamento nacional foi realizado neste domingo, 14, no Teatro Vila Velha, dentro da programação do festival “A Cena Tá Preta”. Para ele foi como estar em casa, reencontrando os amigos, para dividir as aventuras da menina Edith, protagonista da história. Sua mulher, a atriz Taís Araújo, também estava lá.

