Lázaro Ramos interpreta um galã em nova novela da Globo

A próxima novela do autor Gilberto Braga, 'Lado a Lado', terá o ator baiano Lázaro Ramos como galã. Seu personagem na trama será disputado pelas atrizes Deborah Secco e Camila Pitanga.

Segundo informações da coluna 'Telenotícias', do jornal 'O Dia', Lázaro será um homem bem-sucedido, rico e sedutor, que formará um triângulo amoroso com as personagens das duas atrizes.

