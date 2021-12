Lavagem do Bonfim vai ter cortejo especial

A Lavagem do Bonfim vai ter um atrativo a mais na edição de 2013. A festa tradicional da Bahia, que é marcada pelo sincretismo religioso, vai reunir na próxima quinta-feira, 17, baianos e turistas na procissão em homenagem ao Redentor.

O cortejo vai ter início às 9h, e vai contar com a participação do governador em exercício Otton Alencar, além do secretário de Turismo Domingos Leonelli, entre outras autoridades políticas. A procissão vai sair da Igreja de Conceição da Praia e seguir em direção à Colina Sagrada. Durante o percurso, grupos de samba, baianas e capoeiristas vão acompanhar o cortejo.

Ao todo serão 40 baianas, 20 capoeiristas do grupo Mangangá e 40 músicos da Orquestra Xangô sob a regência do maestro Reginaldo, além dos Filhos de Gandhy, Unisamba, Profissão Samba com Neto Bala e Rixô Elétrico de Fred Menendes. Na chegada a Igreja do Bonfim, as baianas iniciam a tradição da lavagem do adro e as escadarias da igreja com água de cheiro.

