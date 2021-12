Lavagem comemora 45 anos da Biblioteca Pública nos Barris

A Biblioteca Pública do Estado da Bahia (BPEB) vai realizar a oitava Lavagem das suas escadarias em homenagem aos 45 anos da atual sede, nos Barris, na quinta-feira, 5. O evento, que começa às 15h, será encerrado com apresentação do Ilê Aiyê.

As Garotas de Liverpool, banda cover dos Beatles, os cantores Rogério Gomes, Marcos Weber, e a cantora Savannah Lima também participam do evento, que terá programação diversificada. As apresentações culturais serão no espaço do Quadrilátero da Biblioteca.



Essa é a única lavagem que mescla o lado religioso-profano do candomblé através da tradição de lavagem de escadarias com o lado literário. O tema desse ano será: Ler é uma viagem, embarque nessa!

A Biblioteca Pública do Estado da Bahia (BPEB) é uma unidade da Fundação Pedro Calmon (FPC), vinculada à Secretaria de Cultura do Estado (Secult).

