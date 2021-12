Laurentino Gomes lança segundo volume de livro de trilogia "Escravidão"

Dedicada à história da escravidão no Brasil, sequência do primeiro livro, que foi apresentado na Bienal do Rio de Janeiro de 2019, o segundo volume de 'Escravidão', trilogia de Laurentino Gomes, foi lançado na última terça feira, 22. Da corrida do ouro, em Minas Gerais, até a chegada da corte de Dom João ao Brasil, a história concentra-se no século XVIII, auge do tráfico negreiro no Atlântico.

Laurentino Gomes explicou que há uma importante mudança na geografia do primeiro para o segundo volume.

“O livro anterior teve seu foco principal na África, pelo simples motivo de que, para estudar a escravidão, é preciso sempre começar pela África. Este volume tem como cenário o Brasil, que se tornaria no século XVIII o maior território escravista do hemisfério ocidental. No espaço de apenas cem anos, mais de dois milhões de homens e mulheres escravizados chegaram aos portos brasileiros. Todas as atividades do Brasil colonial dependiam do sangue e do sofrimento de negros cativos. Entre outros aspectos, procuro descrever a violência e as formas de trabalho no cativeiro, a família escrava, as irmandades e práticas religiosas, o papel das mulheres, as fugas, revoltas e formação de quilombos e outras formas de resistência contra o regime escravista”, contou o escritor.

Laurentino Gomes é jornalista, escritor e titular da cadeira de número dezoito da Academia Paranaense de Letras. Ele contou mais sobre o novo livro em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM. Confira;

