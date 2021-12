Larissa Riquelme volta a aparecer com celular em anúncio da Playboy

Larissa Riquelme voltou a aparecer com o celular entre os seios, estratégia que a tornou conhecida durante a Copa do Mundo, no anúncio da Playboy de setembro. A revista direcionada ao público masculino já começou o trabalho de divulgação do ensaio da paraguaia, considerada a musa do campeonato mundial de futebol.



Na foto, a modelo foi fotografada com um biquíni vermelho e está com o mesmo aparelho telefônico utilizado para acompanhar as partidas do Paraguai. No visor do celular, a revista anuncia: "Larissa Riquelme, a musa da Copa, na Playboy de setembro". A edição chegará às bancas no dia 6 do próximo mês.

