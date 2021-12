Larissa Riquelme confirma participação em "A Fazenda 3"

Larissa Riquelme confirmou que estará na terceira edição de “A Fazenda”, reality show da Rede Record. A paraguia, considerada musa da Copa do Mundo, falou sobre a sua participação no programa da emissora de Edir Macedo na noite desta segunda-feira, 09, durante o lançamento da Playboy de Cléo Pires. As informações são do site Vírgula.

adblock ativo