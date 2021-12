Larissa Manoela leva multidão para Fonte Nova

Com ingressos esgotados, o show de Larissa Manoela na noite de sábado, 24, na Arena Fonte Nova, em Salvador, teve um grande público. A atriz-mirim, que ficou famosa como Maria Joaquina na releitura de "Carrossel", cantou também o tema da novela do SBT "Cúmplices de um Resgate", na qual vive as irmãs gêmeas Manuela e Isabela.

Para realizar o sonho da filha Clara, Janete Cardoso viajou 550km de Brumado até Salvador para assistir ao show na Arena Fonte Nova. Clara cantou todas as músicas chorando e não soube responder qual mais gostava: "amo todas", disse. O público acompanhou Larissa em músicas como "Beijo, beijinho, beijão", "Tudo é você", "Fugir agora" e clássicos de Sandy e Júnior.

