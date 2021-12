Larissa Luz, Berg Freitas e Fábio Cascadura são convidados de Ênio e a Maloca

A banda Ênio e a Maloca vai receber Larissa Luz (Ara Ketu), Berg Freitas (Seu Maxixe) e a irreverência de Fábio Cascadura na segunda edição do projeto Esquema da Maloca, que acontece nesta quarta-feira, 16, no restaurante Zen (Rua Conselheiro Pedro Luis, 311 - Rio Vermelho). Ênio promete fazer uma festa com um repertório cheio de canções de sucesso. O encontro acontece a partir das 22 horas e tem ingressos no valor de R$ 30 (masculino) e R$ 20 (feminino). Mais informações através do telefone (71) 3335-3335.



