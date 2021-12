Lanchonete propõe comemorar aniversário no local e receber dinheiro de volta

Para quem deseja comemorar seu aniversário em uma lanchonete, a a Four Dogs, no bairro do Costa Azul, em Salvador, terá a partir desta quinta-feira, 14, uma proposta que consiste em receber parte do dinheiro de volta.

Na modalidade, o aniversariante que escolher comemorar sua festa de aniversário no local, receberá o equivalente a 10% do valor de consumo dos seus convidados para pagar sua própria conta no dia ou deixar de crédito na casa para outras oportunidades.

Com proposta inédita,o local é o primeiro espaço de soteropolitano a aderir a modalidade de descontos, gerando inovação, diversão e oportunidades de curtir a lanchonete mais descolada da capital baiana.

adblock ativo