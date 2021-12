Lançamento de "Carregadoras de Sonhos" terá sessão gratuita no TCA

O documentário "Carregadoras de Sonhos", do diretor baiano Deivisson Fiúza, será lançado em Salvador no dia 20 de julho em uma sessão no Teatro Castro Alves (TCA). Com o tema educação, o trabalho mostra a vida de professores de Sergipe durante um dia de trabalho e retrata o sistema educacional a partir do ponto de vista de profissionais da área.

O livro faz parte do projeto nacional da Fundacentro “Condições de Trabalho na Saúde dos Professores da Educação Básica no Brasil”. O trabalho já foi apresentado em outros quatro estados brasileiros – Pará, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Piauí.



Para garantir o convite do lançamento do filme e do livro é necessário entrar em contato pelos números (71) 3237-2027, 8823-6124 e 9167-0686. Outra opção é enviar um e-mail para o endereço projetopate@gmail.com. A entrada é gratuita.

