Lançado novo álbum bilíngue de Shakira "Sale el sol"

Os fãs da estrela colombiana Shakira poderão adquirir a partir desta quarta-feira, 20, seu novo álbum "Sale el Sol" com 12 faixas em inglês e espanhol, entre elas, o sucesso "Waka Waka", tema da Copa do Mundo da África do Sul.



"Estou muito contente com o novo álbum porque me lembra diferentes fases e períodos da minha carreira", disse a cantora em comunicado da gravadora Epic.





Cantora – Shakira conta com artistas convidados como a dupla porto-riquenha Calle 13 no Hip-Hop "Gordita", o dominicano El Cata e o britânico Dizzee Rascal nas versões em espanhol e inglês, respectivamente, de "Loca", e o cubano Pitbull em "Rabiosa".

Contou também com a participação do músico e produtor argentino Gustavo Cerati em "Tu Boca", "Devoción" e "Mariposas".

O público poderá curtir o sucesso "Waka Waka", tema que vendeu mais de dois milhões de cópias, se tornando a "canção mais vendida na história das Copas do Mundo", afirmou Epic. O vídeo oficial da canção tem mais de 200 milhões de visitas no YouTube.

"Sale el Sol" chega ao mercado depois do aclamado disco "She Wolf" em 2009, e do CD duplo "Fijación Oral Volume 1" e "Oral Fixation, Volume 2" em 2005, que juntos venderam mais de 12 milhões de cópias no mundo.



Shakira vendeu cerca de 50 milhões de discos ao longo de sua carreira.



Confira a apresentação de Shakira com a música "Waka Waka"

adblock ativo