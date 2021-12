Lançada coleção de raridades inéditas dos Beatles

Uma coleção inédita de 59 gravações raras dos Beatles em 1963 está disponível desde esta terça-feira, 17, no iTunes, pela Apple, a gravadora fundada pelo quarteto, que lançou em versão digital a The Beatles Bootleg Recordings 1963, com 44 canções interpretadas nos estúdios da cadeia britânica BBC e 15 gravadas em estúdio que nunca tinham sido divulgadas.

Versões alternativas e de baixa qualidade de sucessos como There's a Place ou Please Please Me; uma gravação acústica da canção Bad to Me, escrita por John Lennon para o cantor Billy J. Kramer, e uma versão de I'm in Love, também com Lennon, são algumas das estrelas desta coleção de duas horas e meia.

O lançamento se deve a um movimento da gravadora para "cumprir a lei europeia de direitos autorais", modificada mês passado, explicou o jornal Daily Telegraph.

Segundo essa lei, a música é protegida nos 70 anos seguintes ao lançamento e, caso não tenha sido publicada, 50 anos após a gravação.

Antes da última modificação, a proteção nos dois casos era de meio século.

Ao fim desse período, a música automaticamente fica disponível para domínio público.

Qualquer gravação de 1963 do quarteto formado por Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr que ainda não estiver disponível para o público perderá a proteção em 2014, a não ser que seja lançada antes, estendendo a proteção por outros 70 anos.

Graças ao lançamento de hoje, essa coleção de 59 canções estará protegida até 2084, independentemente de quanto tempo estiver à venda.

O iTunes lançou o disco hoje no começo da manhã na Ásia, na Austrália e na Nova Zelândia e, em seguida em Rússia, Arábia Saudita, Catar e Líbano.

Pouco tempo depois, a coleção foi retirada subitamente e sem explicação, para voltar a aparecer ao redor das 13h (de Brasília).

