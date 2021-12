Lady Gaga vai lançar novo álbum em novembro

A estrela pop Lady Gaga vai lançar seu próximo álbum, "ARTPOP", em 11 de novembro, segundo um comunicado no site da cantora norte-americana.

A cantora de "Born This Way", que cancelou parte de uma turnê no início deste ano para se submeter a uma cirurgia no quadril, vai lançar um single do novo álbum em 19 de agosto.

Gaga, cujo nome de batismo é Stefani Germanotta, chama seus fãs de "monstrinhos" e vai lançar um aplicativo de mídia social antes do álbum, em 1 de setembro, que, segundo o comunicado, buscará fazer conexões entre música, arte, moda e tecnologia.

"Ao alterar a experiência humana com a mídia social, levamos a cultura ART para o POP em uma expedição Warholiana ao reverso", dizia o comunicado, referindo-se ao falecido artista pop norte-americano Andy Warhol.

A cantora de 27 anos, vencedora do Grammy, ganhou fama em 2008 com a divulgação do álbum "Fame" e é conhecida por suas roupas exuberantes e pelos vídeos de música provocadores.

