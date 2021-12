Lady Gaga sai seminua na noite de Nova York

Lady Gaga não tem mais o que fazer para chamar atenção. De acordo com o site do tablóide "News of the World", neste sábado, 21, a cantora foi a um bar em Nova York vestida apenas com uma calcinha e um top transparente, com fita cobrindo os seios. Ainda segundo a reportagem, seu namorado, Luc Carl, aprovou a atitude da artista e adorou a "brincadeira".











adblock ativo