Lady Gaga pede desculpas por postagem sobre morte de Zombie Boy

A cantora Lady Gaga pediu desculpas por conta do comentário que fez sobre a morte do modelo Rick Genest, o Zombie Boy, encontrado morto aos 32 anos em seu apartamento na última sexta-feira, 3.

Ao saber da morte de Rick, com quem contracenou no clipe de sua música Born This Way, Gaga tinha publicado um tuíte na úlsima sexta considerando que o modelo teria tirado sua própria vida. A postagem foi apagada posteriormente.

"O suicídio do amigo Rick Genest, o Zombie Boy, é além de devastador. Temos que trabalhar duro para mudar a cultura, trazer a saúde mental para a linha de frente e zerar o estigma de que não podemos falar sobre isso. Se você está sofrendo, chame um amigo ou familiar hoje. Temos que salvar uns aos outros", havia escrito.

Em novas publicações, a cantora ressalta o lamento pela morte de Zombie, mas pede desculpas por ter utilizado o termo "suicídio" antes de haver uma confirmação sobre a causa da morte do modelo.

Out of respect for Rick's family, Rick & his legacy I apologize if I spoke too soon as there was no witnesses or evidence to support any conclusion for the cause of his death. I in no way meant to draw an unjust conclusion My deepest condolences to his entire family and friends. pic.twitter.com/CJ9AdOJ22j