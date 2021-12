Lady Gaga pede cachê de R$ 1,3 milhão para show no Brasil

Cotada para fazer um show no Brasil em setembro deste ano, Lady Gaga pediu cachê de US$ 750 mil (o que equivale a R$ 1,3 milhão). De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira, 3, pela coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a nova musa da música pop se apresentaria para um grupo de alto poder aquisitivo e que faz parte da Quintessentially.

A Quintessentially abriu filial recentemente no Brasil e promete investir em negócios sem se importar com a quantidade de dinheiro que seja necessária. Entre os 63 sócios filiados até agora estão os ricaços Álvaro Garnero, Cristiana Arcangeli e Fernanda Rolim.

Em entrevista à coluna, o presidente da empresa no Brasil, Luiz Hoinkis, garantiu que as negociações para trazer Gaga estão intensas. Um show dela em terras brasileiras é cogitado desde o ano passado. Diversos boatos surgiram, mas nada de contrato fechado até o momento.

