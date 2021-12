Lady Gaga lança pulseira para ajudar vítimas do Japão

Apesar de toda sua irreverência, Lady Gaga sempre se mostra uma pessoa preocupada com os problemas do mundo. Pouco tempo depois da tragédia do Japão, que exibiu cenas de destruição causado por um terremoto e um tsumani na costa do país, a cantora lançou uma campanha pelo Twitter para arrecadar fundos para as vítimas.









adblock ativo