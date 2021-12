Lady Gaga ganha oito estátuas de cera ao mesmo tempo

Oito modelos de cera de Lady Gaga foram inaugurados por museus de cera Madame Tussauds pelo mundo afora na quinta-feira (9), cada um usando figurino diferente, para celebrar o estilo provocativo da cantora "Poker Face".



A versão londrina da rainha do pop atual a mostra trajando um terninho Giorgio Armani, com penteado em estilo rococó e um chapéu de Philip Treacy no formato de um telefone - referência a um de seus maiores sucessos.

